В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету

Перебои с доступом к мобильному интернету наблюдаются в среду в Иране. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал международной группы NetBlocks, которая контролирует кибербезопасность и управление интернетом.

"Данные Netblocks подтверждают сбои в работе мобильного интернета в Иране утром в среду, 25 декабря. Сбой имеет ограниченное влияние и продолжается в настоящий момент", - указано в сообщении ресурса.

Отмечается, что пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, однако масштаб проблемы еще не установлен.

Портал зафиксировал два сбоя подключения к сети - около 06:30 по местному времени и около 08:00 - у пользователей RighTel, одного из крупнейших операторов мобильной связи в Иране. Также поступают сообщения о сбоях у других операторов и в стационарных сетях, в настоящее время портал проверяет эту информацию.

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