Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране

Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости по горячей линии представитель посольства.

"Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники посольства уже работают в аэропорту Тегерана.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

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