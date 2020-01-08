В Boeing изучают информацию о крушении украинского лайнера в Иране

8 января 2020 09:35 (UTC+04:00)

Руководство американского авиастроительного концерна Boeing изучает информацию о крушении в Иране украинского самолета его производства. Соответствующее заявление опубликовано во вторник вечером в Twitter компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным агентства Fars, на борту могли находиться 180 человек. Глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими указал, что вероятность того, что на потерпевшем крушение самолете остались живые пассажиры, равна нулю.

В самой авиакомпании корреспонденту ТАСС указали, что не располагают информацией о возможном крушении ее пассажирского лайнера. В украинском Международном аэропорту "Борисполь" также не смогли подтвердить ТАСС факта крушения самолета МАУ.

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