В двигателе украинского лайнера, потерпевшего крушение в Иране, произошло возгорание

8 января 2020 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В двигателе украинского лайнера, потерпевшего крушение вблизи города Паранд иранской провинции Тегеран, произошло возгорание.

Об этом сказал IRNA директор Центра связи и информации министерства дорог и градостроительства Ирана Гасым Бинияз, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что самолет Boeing 737, принадлежащий "Украинским авиалиниям", не был сбит ракетой: «Если бы самолет был сбит, он взорвался бы в воздухе».

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

Бинияз сказал, что среди пассажиров были как граждане Ирана, так и других стран.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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