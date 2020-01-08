Распространены первые видеокадры с места крушения украинского лайнера в Иране (ВИДЕО)

8 января 2020 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распространены первые видеокадры с места крушения украинского пассажирского самолета вблизи города Паранд иранской провинции Тегеран, сообщает в среду Trend.

Напомним, что сегодня утром в Иране потерпел крушение принадлежащий украинским авиалиниям пассажирский самолет Boeing 737. Иранская сторона подтвердила гибель в авиакатастрофе 147 граждан Ирана и 32 граждан других стран.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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