Распространены первые видеокадры с места крушения украинского лайнера в Иране (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены первые видеокадры с места крушения украинского пассажирского самолета вблизи города Паранд иранской провинции Тегеран, сообщает в среду Trend.

Напомним, что сегодня утром в Иране потерпел крушение принадлежащий украинским авиалиниям пассажирский самолет Boeing 737. Иранская сторона подтвердила гибель в авиакатастрофе 147 граждан Ирана и 32 граждан других стран.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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