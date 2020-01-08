Найден второй «черный ящик» самолета, потерпевшего крушение в Иране

БАКУ /Trend/ - Найден второй «черный ящик» самолета, потерпевшего катастрофу вблизи города Паранд иранской провинции Тегеран, сообщает в среду Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Как сказал агентству Tasnim замначальника западного территориального отделения полиции провинции Тегеран, полковник Мехти Сарпанах, еще один бортовой самописец был обнаружен часом ранее.

Он добавил, что останки погибших отправлены на экспертизу.

Напомним, что сегодня утром в Иране потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 украинских авиалиний. Иранская сторона подтвердила гибель 147 граждан Ирана и 32 граждан других стран.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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