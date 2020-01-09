Иран обнародовал предварительный отчет о крушении украинского авиалайнера

9 января 2020 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После взлета украинского пассажирского лайнера на высоту в 8 тысяч футов информация о нем исчезла с радаров, теряя высоту, самолет рухнул на землю.

Об этом сказал председатель Организации гражданской авиации Ирана Али Абидзаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, самолет упал на парк и взорвался.

Абидзаде добавил, что после появления технической проблемы самолет развернулся, и именно тогда произошло возгорание. От экипажа самолета не поступало никаких сообщений о необычных обстоятельствах полета.

Глава Организации гражданской авиации добавил, что Украине как стороне, использующей самолет, и США - как стране-производителю, а также Швеции и Канаде, чьи граждане находились в самолете, направлена предварительная информация.

Абидзаде напомнил, что найдены оба «черных ящика», которые деформировались во время возгорания: «167 пассажиров и девять членов экипажа, которые находились в самолете, погибли. На борту самолета находились 146 граждан Ирана, 10- Афганистана, 5 – Канады, 4 – Швеции и 11 граждан Украины».

Напомним, что вчера вблизи города Паранд, провинции Тегеран, потерпел крушение украинский пассажирский самолет, в результате которого погибли все, кто находился на его борту.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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