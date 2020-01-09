Иранские и украинские специалисты расследуют обстоятельства крушения лайнера

БАКУ/Trend/ - Иранские и украинские специалисты приступили к расследованию обстоятельств крушения украинского лайнера, произошедшего вчера утром вблизи город Паранд провинции Тегеран.

Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Ирана, сообщает в четверг Trend.

В Организации отметили, что сегодня утром в Тегеран прибыла украинская делегация, состоящая из группы экспертов, которые будут расследовать обстоятельства крушение самолета. В Иран также приглашены члены комиссии транспортной безопасности Канады и комиссии воздушного транспорта Швеции, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы.

Напомним, что вчера в Иране потерпел крушение украинский лайнер, на борту которого находись 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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