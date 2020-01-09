На ирано-иракской границе произошло землетрясение

9 января 2020 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 23 километрах от города Гесре-Ширин западной иранской провинции Керманшах и в 43 километрах от города Ханагин произошло землетрясение силой 4,3 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Землетрясение было зафиксировано в 14:22 по местному времени на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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