Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing

10 января 2020 14:50 (UTC+04:00)

Иран уже в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство IRNA.

"Сегодня начнется изучение "черного ящика" в лаборатории аэропорта Мехрабад, и, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится к России, Франции, Канаде или Украине", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

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