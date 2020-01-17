В Иране проходят шествия в поддержку правительства

17 января 2020 17:07 (UTC+04:00)

Многочисленные шествия в поддержку иранского правительства проходят по всей стране после пятничной молитвы, которую впервые за восемь лет провел верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шествия, фотографии которых публикуют иранские СМИ, проходят в различных провинциях страны, в числе которых Тегеран, Мазендеран, Керманшах и другие. Сотни человек идут по улицам городов с плакатами, на которых изображены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Хасан Роухани и погибший генерал КСИР Касем Сулеймани.

Ранее в пятницу верховный лидер ИРИ Али Хаменеи выступил перед сотнями иранцев на пятничной молитве, которую он проводил впервые за восемь лет. В речи он коснулся основных тем последнего месяца – убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, катастрофы с украинским Boeing, сбитым в Иране, атаки Ирана по базам США в Ираке и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

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