В Иране самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

27 января 2020 11:47 (UTC+04:00)

Самолет, летевший из Тегерана в Махшахр в Иране, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, никто не пострадал. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA.

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines вылетел из Тегерана в 6.35. Сообщается, что пилот начал посадку с опозданием, что, предположительно, стало причиной инцидента в аэропорту города Махшахр в 7.30 по местному времени.

На борту самолета находились 136 пассажиров, никто из них не пострадал.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Специалисты занимаются расследованием произошедшего", - заявил представитель организации гражданской авиации Реза Джаафар Заде.

Накануне самолет загорелся во время полета и экстренно сел в аэропорту иранского города Горган. Тогда также обошлось без пострадавших.

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