В Иране запрещена охота на птиц на Каспии

27 января 2020 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с гибелью перелетных птиц в акватории Каспийского моря, вокруг полуострова Миянкала северной иранской провинции Мазандаран, на востоке провинции запрещена охота на птиц.

Об этом сказал главный директор Управления по охране окружающей среды провинции Ибрагим Карнами, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в целях безопасности приостановлена работа птичьего рынка в районе Ферудинкенар.

Карнами добавил, что причина гибели птиц неизвестна, поэтому населению рекомендуется не использовать птичье мясо.

Отметим, что за прошедшие четыре дня вокруг полуострова Миянкала было собрано и уничтожено 4,1 тыс погибших птиц, сегодня эта цифра достигла 5,95 тысяч. В основном, это фламинго, утки и лысуха.

Проводится расследование по выяснению причин гибели птиц.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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