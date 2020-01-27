В Иране произошло сильное землетрясение

27 января 2020 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в понедельник на юго-западе Ирана.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Сейсмические толчки ощущались в районе города Шираз (провинция Фарс). О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.

Отмечается, что эпицентр землетрясения на глубине 7 км.

(Автор: Эльнур Багишев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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