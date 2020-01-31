Иран приостановил авиасообщение с Китаем

31 января 2020 21:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиарейсы между Ираном и Китаем были временно приостановлены. Об этом, как передает Trend, сказал министр здравоохранения Ирана Сауд Намаки.

По его словам, в связи с этим было принято решение на заседании с участием вице-президента и нескольких министров страны.

Намаки добавил, что также принято решение об эвакуации граждан Ирана, находящихся в Китае. Для этих лиц будут организованы специальные рейсы.

Министр отметил, что прибывшие из Китая иранцы проведут 14 дней под наблюдением. "С согласия правтельства Китая планируется вернуть 70 иранских студентов в страну на следующей неделе", - сказал он.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из Китая приземлился в Монголии
Общество 22:56
Отец китайского студента, помещенного в карантин в Баку, скончался на родине
Общество 19:30
Минздрав Азербайджана о состоянии китайского студента, предположительно инфицированного коронавирусом
Происшествия 18:20
В Казахстане выросло число госпитализированных из-за вспышки коронавируса
Казахстан 17:57
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Европа 17:55
Польская авиакомпания LOT приостанавливает полеты в Китай
Европа 17:08
Лента новостей
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 23:13
Самолет для эвакуации граждан Турции и Азербайджана из Китая приземлился в Монголии
Общество 22:56
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
США 22:29
БГУ: В связи с карантинным периодом китайский стундент находится под наблюдением
Общество 22:16
Макрон намерен посетить Великобританию для обсуждения отношений после Brexit
Европа 22:10
Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР
Другие страны 21:28
НАТО обсудит в феврале "реконфигурацию" миссии в Афганистане
Другие страны 21:09
На баланс Госагентства автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги
Транспорт 21:02
"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 21:00