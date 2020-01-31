Иран приостановил авиасообщение с Китаем

БАКУ /Trend/ - Авиарейсы между Ираном и Китаем были временно приостановлены. Об этом, как передает Trend, сказал министр здравоохранения Ирана Сауд Намаки.

По его словам, в связи с этим было принято решение на заседании с участием вице-президента и нескольких министров страны.

Намаки добавил, что также принято решение об эвакуации граждан Ирана, находящихся в Китае. Для этих лиц будут организованы специальные рейсы.

Министр отметил, что прибывшие из Китая иранцы проведут 14 дней под наблюдением. "С согласия правтельства Китая планируется вернуть 70 иранских студентов в страну на следующей неделе", - сказал он.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Гонконге, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Только в Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

(Автор: Эльнур Багышов)

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