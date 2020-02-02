Иран будет помещать в карантин всех прибывающих из Китая

Иран будет помещать в карантин всех путешественников, прибывающих в страну из Китая, из-за распространения коронавируса, следует из сообщения, опубликованного информационным порталом правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все прибывающие пассажиры, отправным пунктом которых был Китай, согласно предписаниям министерства здравоохранения и медицинского образования, по прибытию в страну будут помещаться в карантин", - сообщили власти об итогах заседания правительства, проведенного в воскресенье.

Ранее власти Ирана приняли решение приостановить авиасообщение с Китаем. Кроме того, в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса иранские власти задействовали тепловизоры в аэропорту, чтобы отслеживать температуру приезжающих в страну. В случае подозрений пассажиры проходят дополнительную проверку.

На данный момент в стране не было зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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