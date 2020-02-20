В Иране нет информации о новых случаях заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения не получало информацию о случаях заболевания коронавирусом в других частях Ирана, кроме провинции Кум. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы ведомства Касем Джан Бабаи.

Власти Ирана 19 февраля сообщили о заражении двух человек в среду, в этот же день сообщили о гибели двух человек - оба иранцы, жители Кума.

"Двое заболевших – жители города Кум. Нам не докладывали о заболевании в других провинциях страны", - приводятся его слова на сайте ведомства. Он указал, что поводов для беспокойства нет, тем не менее, посоветовал избегать людных мест и использовать маски.

В свою очередь, ректор Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил агентству IRNA о выделении двух больниц для помещения в карантин тех людей, у которых есть подозрение на коронавирус.

Он также рассказал, что ситуация с вирусом в Куме находится под контролем, посоветовав не беспокоиться относительно его распространения.

Государственная телерадиокомпания IRIB указала, что в Куме было принято решение отменить занятия в четверг в школах и университетах для изучения ситуации в свете ситуации с коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались более двух тысяч человек, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019.