Иран сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"Подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке", - сообщил Джаханпур, как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Он также отметил, что трое зараженных – иранцы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.