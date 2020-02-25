Оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главного управления гражданской авиации султаната.

Ранее сообщалось о первых двух случаях заражения коронавируса в Омане, они были зафиксированы у двух гражданок страны, вернувшихся из Ирана.

"Управление приостанавливает все рейсы гражданской авиации между султанатом и Исламской республикой Иран и до особого распоряжения", - сообщило управление в Twitter.

В Иране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них 12 со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.