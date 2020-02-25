В Иране коронавирусом заразились уже 95 человек

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Иране коронавирусом (Covid 19) заразились 95 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend.

По его словам, от коронавируса уже скончались 15 человек, три человека - за минувшие сутки.

Джаханпур также подчеркнул, что, тем не менее, выздоровели 10 человек.

Отметим, что министерство здравоохранения Ирана подтвердило, что в стране более 900 человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Напомним, что вчера число зараженных составляло 64 человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)