В Иране коронавирусом заразились уже 95 человек
БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в Иране коронавирусом (Covid 19) заразились 95 человек.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend.
По его словам, от коронавируса уже скончались 15 человек, три человека - за минувшие сутки.
Джаханпур также подчеркнул, что, тем не менее, выздоровели 10 человек.
Отметим, что министерство здравоохранения Ирана подтвердило, что в стране более 900 человек с подозрением на заражение коронавирусом.
Напомним, что вчера число зараженных составляло 64 человека.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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