Европейские страны предложили Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

Франция, Германия и Великобритания окажут Ирану помощь и выделят около пяти миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Исламской республике, говорится в заявлении британского правительства, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 500 человек - до 1501, - число жертв возросло до 66, сообщил в понедельник заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси.

"Франция, Германия и Великобритания выражают солидарность со всеми, кто столкнулся с вирусом COVID-19 в Иране. Мы предлагаем Ирану материальную и финансовую поддержку для борьбы с быстрым распространением вируса. "Тройка" также намерена в срочном порядке предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере примерно пяти миллионов евро для помощи страдающему от эпидемии Ирану через ВОЗ или другие агентства ООН", - говорится в заявлении.

Как ожидается, помощь будет направлена в Иран самолетом 2 марта. На борту будут материалы для проведения анализов, медицинское оборудование, защитные костюмы и перчатки.

Ранее власти Ирана ограничили передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае появления признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Кроме того, до конца недели закрыты школы, а также отменены культурные мероприятия. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник назвал борьбу с коронавирусом первоочередной задачей иранских властей.