В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747

Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на рекордные 1234 случая, достигнув 4747. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1234 новых случая заражения коронавирусом, достигнув в общей сложности 4747, общее число жертв возросло до 124", сказал он на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксированы 913 случаев выздоровления среди 4747 заболевших.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число зараженных новым коронавирусом превысило 91 тыс. человек в 58 странах, более 3 тыс. скончались.