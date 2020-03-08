В Иране увеличилось число умерших из-за заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Число летальных исходов в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Иране возросло до 194. Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошлые сутки зарегистрировано 49 смертей от коронавируса.

Джаханпур отметил, что также за последние сутки выявлены 743 новых случая заражения коронавирусом, достигнув в общей сложности 6566.

Он добавил, что на данный момент вылечились 2134 человека.

(Автор: Эльнур Багышов)