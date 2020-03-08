БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Сердешт провинции Хузистан. Очаг залегал на глубине девяти километров.

О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.

(Автор: Эльнур Багышов)