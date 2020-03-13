Число заразившихся коронавирусом в Иране выросло

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 11364 человека, 514 человек погибли, а обнаружены 3529 случаев выздоровления. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1289 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 11 тыс. 364 человека», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 3529 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 514 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.