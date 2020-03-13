Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса

Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что власти страны в течение следующих 24 часов начнут принимать меры, чтобы освободить улицы и магазины от людей для борьбы с распространением коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA.

"Комитет сил безопасности и охраны правопорядка вместе с министерством внутренних дел и губернаторами, начнет освобождать магазины, улицы и проспекты вместе с соответствующим решением по стране. Работа будет организована в течение следующих 24 часов", - заявил Багери.

Он добавил, что в течение следующих 10 дней состояние всех иранских граждан будет проверяться через интернет, по телефону и, в случае необходимости, будет проведена личная проверка.

По последним данным, озвученным минздравом Ирана, с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, в стране выявлено 11 364 случаев заражения, из них - 514 с летальным исходом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.