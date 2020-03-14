В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек
БАКУ /Trend/ - В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в субботу Trend.
По его словам, всего на сегодня в Иране от коронавируса скончались 611 человек.
Джаханпур добавил, что за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 1 365 человек.
Он отметил, что всего в Иране вирусом заразились 12 729, выздоровели - 4 339 человека.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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