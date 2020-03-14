БАКУ /Trend/ - В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в субботу Trend.

По его словам, всего на сегодня в Иране от коронавируса скончались 611 человек.

Джаханпур добавил, что за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились 1 365 человек.

Он отметил, что всего в Иране вирусом заразились 12 729, выздоровели - 4 339 человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)