Президент Ирана призвал мировых лидеров способствовать отмене санкций на фоне коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани отправил ряду мировых лидеров письмо с призывом способствовать снятию санкций США с Тегерана, чтобы позволить стране эффективно бороться с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Роухани отправил письмо лидерам ряда государств, посвященное перерастанию распространения коронавируса в мировую эпидемию, - говорится в сообщении. - Президент <...> указал на необходимость снятия санкций США в связи с нынешней ситуацией в мире". При этом не уточняется, кому именно было отправлено послание.

По словам политика, "ни одна страна не может справиться с этим кризисом в одиночку". "Что можно сказать про государство, которое сталкивается с множеством проблем при осуществлении международной торговли и обеспечении себя необходимыми товарами", - отметил Роухани.

В четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США должны отменить все санкции в отношении Тегерана, поскольку они мешают борьбе с коронавирусом. В ответ генсек призвал все страны оказать Ирану поддержку в борьбе с заболеванием.