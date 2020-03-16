В Иране число зараженных коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

Не менее 129 человек скончались за сутки от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 853 из 14 991 случаев заражения коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"Со вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 053 случая заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 14 991. За прошедшие сутки скончались 129 человек, число жертв возросло до 853", - написал он в Twitter, сообщив о выздоровлении 4 996 человек.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, приводя данные по заболеванию как за сутки, так и общую статистику, фиксируемую с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе.