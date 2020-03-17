В Иране от коронавируса вчера скончались 125 человек
БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 125 человек.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend
По его словам, в общей сложности в Иране от коронавируса погибли 988 человек
Он добавил, что за минувшие сутки новым типом коронавируса (COVID-19).в Иране заразились 1 178 человек.
По его словам, общее количество зараженных людей в Иране увеличилось до 16 169 человек.
Джаханпуур добавил, что от коронавируса излечились 5 389 человек.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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