В Иране от коронавируса вчера скончались 125 человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 125 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend

По его словам, в общей сложности в Иране от коронавируса погибли 988 человек

Он добавил, что за минувшие сутки новым типом коронавируса (COVID-19).в Иране заразились 1 178 человек.

По его словам, общее количество зараженных людей в Иране увеличилось до 16 169 человек.

Джаханпуур добавил, что от коронавируса излечились 5 389 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)