В Минздраве Ирана заявили, что в стране от коронавируса каждые 10 минут умирает человек

Иранские медики каждые десять минут фиксируют смерть человека от заболевания, вызванного коронавирусом. Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По последним данным, <...> каждые десять минут один человек умирает, - цитирует его агентство IRNA. - Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Ноуруза (Новый год по иранскому календарю)".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в исламской республике составляет 17361, зарегистрированы по меньшей мере 1135 летальных исходов.

Ноуруз является одним из главных праздников в стране и ознаменовывает конец года по иранскому календарю. В этом году он отмечается в ночь на 20 марта. После него по традиции иранцы отправляются в путешествия по всей стране. Власти настоятельно рекомендуют гражданам Ирана воздержаться от такого рода поездок в этом году по причине угрозы коронавируса.