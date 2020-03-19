Число жертв коронавируса в Иране достигло 1284 человек

Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 1284 человек, выявлены 18 тыс. 407 случаев заражения болезнью. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раиси.

«За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Раиси, зафиксировано 5979 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло 1284 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.