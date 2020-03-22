Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,6 тыс.
БАКУ /Trend/ - Число жертв нового типа коронавируса (COVID-19) в Иране достигло 1685 человек. Об этом, как передает Trend, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур
По его словам, за минувшие сутки коронавирусом в Иране заразились 1028 человек, скончались 129 человека.
Как отметил Джаханпур, общее число зараженных в стране составляет 21 638 человек. До сих пор выздоровели 7913 человек.
(Автор: Эльнур Багышов)
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