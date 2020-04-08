Число скончавшихся от коронавируса в Иране составило чуть менее 4 тыс. человек

Общество 8 апреля 2020 14:04 (UTC+04:00)
Число скончавшихся от коронавируса в Иране составило чуть менее 4 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - От коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране погибло 3993 человека.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

По сего словам, только за прошедшие сутки от вируса скончались 121 человек.

За указанный период в Иране установлено 1997 новых фактов инфицирования, тем самым общее число инфицированных достигло 64 586 человек.

Пресс-секретарь министерства добавил, что состояние 3 956 человек оценивается как тяжелое и критическое. До сих пор от вируса излечились и были выписаны домой 29 812 человек.

Отметим, что с начала пандемии в Иране проведено свыше 220 тысяч тестов для выявления COVID-19.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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