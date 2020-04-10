В Иране выросло число скончавшихся от коронавируса

БАКУ /Trend/ - С момента начала пандемии от нового вида коронавируса COVID-19 в Иране скончались 4 232 человека.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур. По его словам, за последние сутки в стране от коронавируса скончались 122 человека.

Он добавил, что за это время были выявлены 1 972 новых факта инфицирования вирусом.

Таким образом, число зараженных в Иране выросло до 68 192 человек, из которых состояние 3 969 - тяжелое.

Представитель министерства добавил, что число излечившихся от коронавируса составило 35 465 человек. Для выявления вируса до сих пор были сделаны свыше 242 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)