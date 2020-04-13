Число скончавшихся от коронавируса в Иране превысило 4,5 тыс. человек

БАКУ/Trend/ - С 19 февраля по сегодняшний день в Иране от коронавируса скончались 4 585 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Киянуш Джаханпур. По его словам, за прошедшие сутки скончались 111 человек.

"В течение последних 24 часов были выявлены 1 617 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество фактов заражения в Иране достигло 73 303. Из них состояние 3 877 тяжелое, 45 983 человека полностью вылечились и были выписаны домой", - сказал Джаханпур.

Отметим, что на сегодняшний день для выявления коронавируса в Иране проведены свыше 275 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

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