В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 27 километре к север-западу от города
Кум. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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