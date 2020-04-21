БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 27 километре к север-западу от города

Кум. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.