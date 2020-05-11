В Иране на учениях произошел инцидент с ракетным катером

Один человек погиб, несколько пострадали в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время специалисты анализируют масштабы случившегося. Что именно за инцидент произошел во время учений, агентство не уточнило.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya ранее выступил с утверждениями, что ракетный катер во время учений по ошибке был поражен ракетой, выпущенной с иранского фрегата Jamaran.