В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране коронавирусом заразились еще 1 806 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 120 198 человек, из них состояние 2 705 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончался 51 человек, таким образом общее число умерших от этой инфекции в Иране достигло 6 988 человек.

Представитель министерства отметил, что до сих пор от коронавируса вылечились 94 464 человека.

Отметим, что для выявления случаев инфицирования в Иране проведено свыше 686 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов)