В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране коронавирусом заразились еще 1 806 человек.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 120 198 человек, из них состояние 2 705 оценивается как тяжелое.
Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончался 51 человек, таким образом общее число умерших от этой инфекции в Иране достигло 6 988 человек.
Представитель министерства отметил, что до сих пор от коронавируса вылечились 94 464 человека.
Отметим, что для выявления случаев инфицирования в Иране проведено свыше 686 тысяч тестов.
(Автор: Эльнур Багышов)
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