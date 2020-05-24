Шесть человек пострадали при землетрясении в Иране
Как минимум шесть человек пострадали после землетрясения на юго-западе Ирана. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на службы спасения, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Так, число пострадавших в городе Гачсаране выросло с трех до шести. Все они получили травмы во время бегства.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед.
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