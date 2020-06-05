У берегов Ирака затонуло иранское грузовое судно
Иранский грузовой корабль затонул в территориальных водах Ирака. На борту находились семь членов экипажа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу иранское агентство IRNA.
По его данным, инцидент произошел во вторник. Судно, перевозившее строительные материалы и керамику, направлялось из Ирана в иракский порт Умм-Каср. Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что Тегеран проводит консультации с Багдадом на предмет участия иранских экспертов в расследовании.
Агентство не приводит данные о возможных жертвах и пострадавших среди экипажа. При этом телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что иракские моряки спасли четырех иранцев. Поиски остальных моряков продолжаются.
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