Хасан Рухани: В Иране вновь могут быть введены ограничения в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Иране вновь могут быть введены ограничения в связи с коронавирусом, если не будут соблюдены протоколы здравоохранения.

Об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал на заседании Национального комитета борьбы с коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на IRINN.

По словам Рухани, если в каких-либо провинциях Ирана жизни людей будет угрожать опасность, то введение ограничений станет неизбежным. Чтобы этого не произошло, гражданам необходимо соблюдать протоколы.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня в Иране отменяется ряд ограничений.

«Разрешается проведение специализированных выставок по приглашениям, открытие больших залов с условием их неполного заполнения и работа кафе», - отметил Рухани.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Иране был зафиксирован 19 февраля. После этого в стране стали вводиться ограничения, в том числе, на въезды-выезды между провинциями. Ограничения были введены во всех управлениях, объектах общепита и прочих.

Ограничения стали поэтапно отменяться с 11 апреля.

Напомним, что с 19 февраля по 12 июня в Иране коронавирусом заразились 182 545 человек, скончались 8 659 и выздоровели 144 649 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)