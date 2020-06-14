На юге Ирана произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на юге Ирана. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 224 км к юго-востоку от города Шираз (провинция Фарс) с населением 1,25 млн человек.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
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