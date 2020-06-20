Число скончавшихся от коронавируса в Иране превысило 9, 5 тыс

БАКУ/Trend/ - За минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 115 человек, и общее число жертв в Иране достигло 9 507.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend.

По его словам, за последние сутки в Иране выявлено 2 322 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 202 584 человек, вылечились 161 384 человека, у 2 842 носителей вируса состояние тяжелое.

Садат Лари добавил, что до настоящего времени в Иране вылечились 161 384 человека.

Лари добавил, что ситуация в провинциях Хузестан, Разави Хорасан, Кирманшах, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Гюлюстан и Курдистан более тяжелая. В Иране для диагностирования коронавируса было проведено более 1,39 миллиона тестов.

İ(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)