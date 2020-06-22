В Иране за сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 207 525, летальных исходов — на 9742, зафиксированы 166 427 случаев выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2573 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 207 525 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 119 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9742 человека.

По словам Лари, зафиксированы 166 427 случаев выздоровления среди заразившихся.