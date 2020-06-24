В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 212 501, летальных исходов — на 9996, зафиксированы 172 096 случаев выздоровления. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлен 2531 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 212 501 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерло 133 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9996 человек.

По словам Лари, зафиксированы 172 096 случаев выздоровления среди заразившихся.