Иранское общество Красного Полумесяца импортировало 2 млн. партий лекарств
Иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) импортировало в страну более 2 млн. партий Калетры и Тамифлю, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Карим Хеммати, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"На данный момент в стране нет дефицит лекарств. Несмотря на то, что лекарства не входят в список санкций США против Ирана, мировые страны отказывались от их поставок в Иран", сказал Хеммати, отметив, что благодаря созданным каналам Тегерану удалось поставлять необходимые лекарства в страну.
Он подчеркнул, что несмотря на все финансовые проблемы из-за жестоких санкций, правительство уделяло особое внимание удовлетворению потребностей общества Красного Полумесяца страны.
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