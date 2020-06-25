В Иране число жертв коронавируса превысило 10 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 215096, летальных исходов — на 10130, зафиксированы 175103 случая выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлен 2595 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 215096 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умер 130 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10130 человек.

По словам Лари, зафиксированы 175103 случая выздоровления среди заразившихся.