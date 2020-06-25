В Иране число жертв коронавируса превысило 10 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 215096, летальных исходов — на 10130, зафиксированы 175103 случая выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"За последние сутки выявлен 2595 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 215096 человек", сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умер 130 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10130 человек.
По словам Лари, зафиксированы 175103 случая выздоровления среди заразившихся.
Лента новостей
Фонд страхования вкладов Азербайджана: У нас нет информации о запрете приема вкладов каким либо из банков
Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам - TRACECA
Генпрокуратура: Начальник отдела Государственного таможенного комитета арестован за получение взятки
Совет директоров АБР единогласно одобрил выделение Узбекистану льготного кредита в размере 500 миллионов долларов
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК)
Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана
В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея государственной символики в Мингячевире (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире (ФОТО)
Концерт Ансамбля Алима Гасымова вошел в онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Самухском районе
На проектирование и строительство центральной больницы Самухского района выделено 2 млн манатов - Распоряжение