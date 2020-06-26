В Иране еще 2628 человек заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране выявлено 2 628 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 217 724 человек.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, общее число инфицированных COVID-19 достигло 217 724 человек. Состояние 2 912 человек, являющихся носителями вируса, оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавил, что за минувшие сутки от коронавируса в Иране скончались 109 человек, и общее число жертв инфекции в Иране достигло 10 239 человек.

Он добавил, что на сегодняшний день от заболевания вылечились 177 852 человека. Ситуация в провинциях Кирманшах, Курдистан, Хузестан, Хормозган, Западный Азербайджан и Бушехр опасная.

До настощего времени протестированы чвыше 1,55 млн человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)